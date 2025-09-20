Fútbol

A qué hora juega Recoleta vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Atlético Tembetary disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 10:28
Juan Núñez (i), jugador de Recoleta FC, disputa el balón en el partido frente a Atlético Tembetary por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Juan Núñez (i), jugador de Recoleta FC, disputa el balón en el partido frente a Atlético Tembetary por el fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.Silvio Rojas

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary es el primer partido del sábado en la continuidad de la fecha 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Rojiverde juegan en el Ricardo Gregor de Asunción: a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Recoleta vs. Atlético Tembetary, el primer encuentro del sábado

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de Atlético Tembetary celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Atlético Tembetary celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Lea más: Cerro Porteño: interinato de Jorge Achucarro y obligación de ganar

Enlace copiado