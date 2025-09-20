A qué hora juega Recoleta vs. Tembetary y dónde ver en vivo

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary es el primer partido del sábado en la continuidad de la fecha 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Rojiverde juegan en el Ricardo Gregor de Asunción: a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Recoleta vs. Atlético Tembetary, el primer encuentro del sábado

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 16:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Lea más: Cerro Porteño: interinato de Jorge Achucarro y obligación de ganar