Recoleta vs. Atlético Tembetary, el primer encuentro del sábado

Recoleta FC enfrenta hoy Atlético Tembetary en el capítulo 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Canario y el Rojiverde juegan en el césped sintético del Ricardo Gregor de Asunción: a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Giancarlos Juliadoza y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC, en zona de Copa Sudamericana

Recoleta FC está enfocado en acceder por primera vez a una competencia continental. El Canario de Jorge González, que en la ronda anterior remontó un 0-2 y derrotó 3-2 a Sportivo Trinidense, está en zona de Copa Sudamericana. El Funebrero es séptimo en el acumulativo con 42 puntos, ocupando el último lugar de clasificación y superando por 2 unidades a Sportivo Ameliano.

Atlético Tembetary, en puestos de descenso

Atlético Tembetary mantiene la esperanza de permanecer en la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar, que el miércoles regularizó el certamen empatando 1-1 con Cerro Porteño en La Nueva Olla, está último en el promedio: suma 24 puntos en 34 juegos, a 18 unidades del rival de turno. El margen de error para los de Villa Elisa es prácticamente nulo.

La formación de Recoleta FC vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Gonzalo Falcón; Luis Cardozo, Lucas Romero, Juan Núñez; Facundo Echeguren, José Espínola, Alejandro Silva, Sebastián Vargas; Wilfrido Báez, Brahian Ferreira y Lucas González.

La formación de Atlético Tembetary vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Pablo Adorno, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Alan Gómez, José Díaz, Rodrigo Rojas, Bruno Pereira; Juan Esteche y Paul Charpentier.