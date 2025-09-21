A qué hora juega Guaraní vs. Nacional y dónde ver en vivo

Guaraní vs. Nacional es el primer partido del domingo en la continuidad de la fecha 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario y La Academia juegan en el estadio La Arboleda, en el barrio Trinidad de Asunción: a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:30 horas
Argentina: 16:30 horas
Brasil: 16:30 horas
Uruguay: 16:30 horas
Chile: 16:30 horas
Ecuador: 14:30 horas
Colombia: 14:30 horas
Perú: 14:30 horas
Venezuela: 15:30 horas
Bolivia: 15:30 horas
El Salvador: 13:30 horas
México: 13:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas
Estados Unidos - Este: 14:30 horas
Inglaterra: 20:30 horas
España: 21:30 horas
Bélgica: 21:30 horas
Marruecos: 21:30 horas
Sudáfrica: 21:30 horas
Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.