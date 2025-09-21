Guaraní-Nacional, partidazo con liderazgo en juego

Guaraní y Nacional disputan hoy la décimo tercera fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario y la Academia juegan en La Arboleda del barrio Trinidad de Asunción: empieza a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní, con la misión de recupera el liderazgo exclusivo

Ante el triunfo de Cerro Porteño ayer ante Sportivo Ameliano, Guaraní pasó a compartir la cima de la clasificación con el elenco azulgrana. Con el resultado registrado anoche en Barrio Obrero, el Legendario comandado por Víctor Bernay está con la imperiosa necesidad de sumar de a tres en terreno de Rubio Ñu, para volver a comandar en solitario la clasificación del torneo Clausura 2025. El Aborigen viene de caer de manera sorpresiva en su visita al Sportivo 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, por lo que la recuperción es la principal consigna, del aurinegro que mediante el mérito deportivo (enfrentamiento entre sí), ocupa el segundo lugar.

Nacional por alcanzar la cima de la clasificación

Nacional, de gran presente futbolístico irá al barrio Santísima Trinidad a intentar llevarse los puntos que le permitan alcanzar la cima de la clasificación. La Academia, haciendo honor a su mote, viene de dar una gran lección futbolística a Olimpia, con el abultado triunfo de 4-1. El gran presente que está atravesando el elenco “tricolor” se ve reflejado en la intención de Cerro Porteño de poder contar con los servicios de su entrenador, Pedro Sarabia, tal es así que al término del encuentro en terreno de Rubio Ñu se estará definiendo si el “Cabo” toma la vacante que dejó Diego Martínez en la conducción a azulgrana, o en su defecto, seguirá al frente del plantel albo.

La formación de Guaraní vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Víctor Cabañas, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez y Jhon Jairo Sánchez; Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira.

La formación de Nacional vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Gerardo Ortiz; Claudio Núñez, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Darío Cáceres; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Juan Fernando Alfaro y Hugo Iván Valdez; Carlos Arrúa e Ignacio Bailone.