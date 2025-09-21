Fútbol

Carapeguá deja a River Plate en situación comprometida

Sportivo Carapeguá derrotó este domingo a River Plate por 3-1 en el noveno departamento y dejó complicado al Kelito en el promedio, aunque aún fuera de la zona roja. A la División Intermedia solo le quedan dos rondas.

21 de septiembre de 2025 - 13:17
Festejo de gol del Sportivo Carapeguá contra River Plate.
Festejo de gol del Sportivo Carapeguá contra River Plate.APF

Imponiendo su condición de local, Sportivo Carapeguá le ganó 3-1 a River Plate, que necesita sumar en las rondas que quedan para espantar definitivamente los fantasmas del descenso.

El andar irregular pone al Kelito en estas condiciones, aunque aún en las condiciones más complicadas pudo mantener la calma, brindar la confianza plena a su conductor técnico para salir adelante.

El conjunto de la banda roja necesita ajustar algunas piezas para puntuar, salvar la temporada y encarar la siguiente con nuevos bríos.

El Potro carapegüeño pudo encontrar en el tramo final del certamen de la segunda categoría la estabilidad futbolística para sumar y escalar.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Esteban Testta y Luis Onieva. Cuarto árbitro: José Armoa.

Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mario Smith, Gustavo Villamayor y Tomás Mendoza; Isaías Gavilán (61’ Tadeo Cañiza), Mílver Aquino, Eric Ramos y Marcelo Ojeda (90’+5’ Isaías Fernández); Augusto Giménez (82’ Jeferson Torales) y Lucas Montiel (61’ Ángelo Cabrera). D.T.: Romualdo Agüero.

River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrera, Eric Cristaldo, César Leguizamón y Alexander Vázquez (46’ Osvaldo Romero); Willian Alonzo, Brian Mendoza (46’ Germán Núñez), Arnaldo Román y Walter Gaona; Lucas Candia (46’ Francisco Bareiro) y Matías González. D.T.: Celso Ayala.

Goles: 32’ Gustavo Villamayor, 40’ Lucas Montiel y 58’ Marcelo Ojeda (C); 60’ Francisco Bareiro (RP). Incidencia: 52’ Francisco Peralta (RP) paró un penal a Isaías Gavilán (C). Amonestados: 22’ Ulises González, 37’ Aldo Bareiro, 45’ Mílver Aquino y 87’ Eric Ramos (C); 38’ Eric Cristaldo y 78’ Arnaldo Román (RP). Expulsado: 56’ Ulises González (C).

