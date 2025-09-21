Fútbol

Olimpia: Amenazas a los referentes

Los principales referentes del plantel de Olimpia, Richard Ortiz y Derlis González, recibieron mensajes amenazantes mediantes pintatas en sus respectivas residencias.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 01:00
"Ganen o plomo", en el domicilio de Derlis González.
"Ganen o plomo", uno de los escritos realizados en el domicilio de Derlis González, el #10 del Olimpia que se encuentra en etapa de recuperación.

Olimpia atraviesa por un momento complicado y corre el riesgo de cerrar la temporada sin logro alguno, con las manos vacías.

“Esto ya cruza los límites. No tenemos la culpa de las cosas que pasan en la cancha”, posteó entre otras cosas la esposa de Derlis González, Karimi Chávez, afectada no precisamente por el costo de la reparación de la muralla, sino por el contenido del escrito, que altera la tranquilidad.

Del lado del otro afectado, Richard Ortiz, no hubo pronunciamiento en las redes sociales.

“Ganen o plomo”, “Mercenario”, “Andate de Olimpia carajo”, son algunos de los mensajes. El Decano, que viene de igualar con Trinidense 1-1, marcha en el puesto 9 del Clausura.

