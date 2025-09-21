Olimpia: Amenazas a los referentes

Olimpia atraviesa por un momento complicado y corre el riesgo de cerrar la temporada sin logro alguno, con las manos vacías.

“Esto ya cruza los límites. No tenemos la culpa de las cosas que pasan en la cancha”, posteó entre otras cosas la esposa de Derlis González, Karimi Chávez, afectada no precisamente por el costo de la reparación de la muralla, sino por el contenido del escrito, que altera la tranquilidad.

Del lado del otro afectado, Richard Ortiz, no hubo pronunciamiento en las redes sociales.

“Ganen o plomo”, “Mercenario”, “Andate de Olimpia carajo”, son algunos de los mensajes. El Decano, que viene de igualar con Trinidense 1-1, marcha en el puesto 9 del Clausura.

