Atlético Mineiro, sin Cuello ni Alonso

Tomás Cuello, de 25 años, se someterá a una cirugía este martes, tras lesionarse la semana pasada en La Paz, y solo reaparecerá el próximo año, según informó este lunes el club Atlético Mineiro de Belo Horizonte.

El atacante se lesionó solo en la cancha del Bolívar. Los exámenes realizados posteriormente confirmaron “una fractura del peroné asociada a la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo”.

El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli recibe el miércoles al Bolívar (19:00 horas) con la obligación de ganar, si quiere avanzar a las semifinales de la Sudamericana, después de empatar 2-2 en el partido de ida.

El exseleccionador de Chile y Argentina tampoco podrá contar para ese decisivo encuentro con el lateral Natanael, ni con el zaguero paraguayo Junior Alonso, ambos sancionados.

La Copa Sudamericana es la única opción de título que le queda al Atlético Mineiro, uno de los grandes clubes de Brasil, en esta campaña.

El elenco albinegro cayó en cuartos de final de la Copa do Brasil ante su máximo rival, Cruzeiro, y roza los puestos de descenso a la segunda división en en Brasileirão, en el que suma apenas 25 puntos en 22 partidos. EFE