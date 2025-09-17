Copa Sudamericana: El Atlético Mineiro, con Junior Alonso, se lleva un valioso empate de La Paz

El Atlético Mineiro, con el paraguayo Junior Alonso de titular, se llevó este miércoles un valioso empate 2-2 de la altura de La Paz frente al local Bolívar en partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.