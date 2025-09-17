Copa Sudamericana: El Atlético Mineiro, con Junior Alonso, se lleva un valioso empate de La Paz

El Atlético Mineiro ganaba 2-0 al finalizar el primer tiempo, contra todo pronóstico, pero en el complemento el celeste paceño igualó el marcador. Los goles: 0-1, 45′: Alexsander. 0-2, 45+6′: Vítor Hugo. 1-2, 48′: Robson Matheus. 2-2, 88′: Dorny Romero, de penalti.
El DT argentino Jorge Sampaoli llegaba a este partido con el desafío de mostrar un cambio de imagen, por el pálido desempeño en los torneos domésticos. Alonso recibió la tercera amarilla y no podrá jugar el partido de vuelta el próximo miércoles.
Lanus supera a Fluminense
Con un gol de Marcelino Moreno en la hora, Lanús venció 1-0 anteanoche a Fluminense en la apertura de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025.
Moreno desató la locura de los hinchas locales en el estadio La Fortaleza, en el sur de Buenos Aires, cuando en el minuto noventa le dio la victoria al Granate contra el gran favorito para ganar la Sudamericana tras culminar un letal contragolpe.
El ganador de esta llave de cuartos jugará en semifinales contra el vencedor de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que se enfrentan hoy a las 21:30 de nuestro país, en Lima.