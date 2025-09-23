Último clásico liguero, el 19 de octubre

El primer choque entre los colosos de nuestro fútbol del 2025 lo ganó Olimpia por 2-1, el segundo también fue para los franjeados por idéntico marcador, mientras que el tercero de adjudicó Cerro Porteño al imponerse por 3-2 en Ciudad del Este, cortando de esa manera una serie de clásicos sin victorias.

El Consejo de la División de Honor programó ayer las próximas tres rondas del Clausura. Una de las novedades es el nuevo “inquilinato” del Decano, en Capiatá, además de las modificaciones horarias.

Decimoquinta ronda

* Viernes 3 de octubre, 19:00: Luqueño-2 de Mayo, en el Luis Salinas, Itauguá.

* Sábado 4, 17:30: Olimpia-Ameliano, en el Erico Galeano. 20:00: Cerro Porteño-Recoleta FC, en La Nueva Olla.

* Domingo 5, 17:30: Guaraní-Tembetary, en La Arboleda de Trinidad. 20:00: Libertad-Trinidense, en La Huerta.

* Lunes 6, 18:30: General Caballero JLM-Nacional, en Ka’arendy.

Decimosexta

* Viernes 10, 17:30: Recoleta FC-Olimpia, en el Luis Salinas. 20:00: 2 de Mayo-Cerro Porteño, en el Río Parapití.

* Sábado 11, 17:30: Trinidense-General Caballero JLM, en el Martín Torres. 20:00: Tembetary-Libertad, en el Luis Alfonso Giagni.

* Domingo 12, 17:30: Ameliano-Guaraní, en La Fortaleza de Villeta. 20:00: Nacional-Luqueño, en el Arsenio Erico.

Decimoséptima

* Jueves 16, 18:30: General Caballero JLM-Tembetary, en Ka’arendy.

* Viernes 17, 17:30: Luqueño-Trinidense, en el Luis Salinas. 20:00: 2 de Mayo-Nacional, en el Río Parapití.

* Sábado 18, 17:30: Libertad-Ameliano, en La Huerta. 20:00: Guaraní-Recoleta, en La Arboleda.

* Domingo 19, 17:30: Cerro Porteño-Olimpia, en La Nueva Olla.