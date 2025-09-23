Selección Sub 20 a Chile, con la ilusión de cumplir un buen Mundial

El torneo arranca este sábado 27, día en el que debuta la Albirroja frente a Panamá, a partir de las 20:00 hora paraguaya, en la sede de Valparaíso.
De los 21 convocados por el cuerpo técnico liderado por Antolín Alcaraz, nueve de ellos se sumaron para el operativo mundialista y no estuvieron en el Sudamericano de Venezuela.
Los que quedaron fuera son: Leo Sosa (arquero); Diego León, Diego Ramos y Matías Argüello (defensores); Santiago Puzzo, Lucas Gómez, Ángel Aguayo y Luca Kmet (mediocampistas); Ezequiel González, Anderson Leguizamón y Alexis Fretes (delanteros).
Los que se sumaron para el Mundial de Chile son: Francisco Hanson (arquero); Líder Cáceres y Alexandro Maidana (defensores); Fabrizio Baruja, Osmar Giménez y Giovanni Gómez (mediocampistas); Rodrigo Villalba, Enso González y David Fernández (delanteros).
Lea más: La Albirroja Sub 20, pa Chile va
Antes del viaje rumbo a Santiago, el entrenador Alcaraz manifestó: “Yo les digo a los chicos que disfruten de este momento único y hermoso que da esta profesión, con toda la responsabilidad que conlleva”.
El segundo compromiso del equipo paraguayo en la competencia será el martes 30 frente a Corea del Sur, y el tercero en el Grupo B, el viernes 3 de octubre, frente a Ucrania.