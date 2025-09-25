Argentino Zubeldía, nuevo entrenador del Fluminense

Luis Zubeldía, conductor de Cerro Porteño en 2008, firmó un contrato con el conjunto de Río de Janeiro hasta finales de 2026, informó el club en una nota.

El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa en el São Paulo, otro de los grandes clubes brasileños, al que dirigió en el último año.

Con el equipo de Morumbí llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil, y acabó la Liga en una meritoria sexta posición.

Zubeldía inició su carrera en los banquillos en 2008, cuando se puso al frente del Lanús de su país, donde también entrenó al Racing.

También pasó por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, al comandar al Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

Su mayor éxito lo alcanzó en 2023, año en el que se alzó con la Copa Sudamericana a las riendas del Liga de Quito, tras imponerse en la final al Fortaleza brasileño.

En el Fluminense le acompañarán los auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar, y el preparador físico Lucas Vivas.

Zubeldía sustituirá en el cargo a Renato Gaúcho, quien renunció la madrugada del miércoles tras caer eliminado en cuartos de final de la Sudamericana ante el Lanús, al no pasar de un empate a uno en el partido de vuelta, jugado en el Maracaná.

Gaúcho fue el técnico que llevó al “Flu” a las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, instancia en la que fue derrotado por el Chelsea inglés, a la postre campeón.

El Tricolor Carioca está actualmente en una situación cómoda en el Campeonato Brasileño, donde marcha en la octava posición, y luchará por un boleto para la final de la Copa do Brasil ante el Vasco da Gama. EFE