Ramón Díaz, nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre

Según el anuncio del club, además de Ramón Díaz, el acuerdo incluye a Emiliano Díaz como segundo entrenador, Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri como asistentes, Diego Pereira como preparador físico y Juan Romanazzi en el rol de analista de rendimiento. La presentación oficial del nuevo cuerpo técnico está programada para este jueves en el Estadio Beira-Rio, después del entrenamiento que se realizará a las 16:00 en el CT Parque Gigante.

A sus 66 años, Ramón Díaz regresa a la dirección técnica tras un breve paso por Olimpia de Paraguay. Tomó el mando del club en julio y lo dirigió en apenas siete partidos, con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Su ciclo terminó después de una derrota ante General Caballero, tras la cual tanto él como su hijo Emiliano comunicaron su renuncia en conferencia de prensa.

📝 Colorado tem um novo comandante! Ramón Díaz assina contrato com o Clube do Povo até 2026. Bem-vindo, professor! 🫱🏼‍🫲🏽🇦🇹

El Inter de Porto Alegre será el tercer club brasileño en la carrera del entrenador argentino. Díaz tuvo una experiencia destacada con Vasco da Gama, equipo al que logró salvar del descenso a fines de 2023, y con Corinthians, con el que conquistó el Campeonato Paulista a principios de este año.

As primeiras palavras do novo treinador colorado. 🗣️🇦🇹



Bienvenido, Ramón Díaz! 🫱🏼‍🫲🏽

Actualmente, Inter de Porto Alegre ocupa la 14° posición en el Brasileirão, con 27 puntos. El equipo comparte puntaje con Vasco, que lo supera en la tabla por diferencia de goles, y se encuentra a solo una unidad de Ceará, que ostenta el último puesto clasificatorio para la Copa Sudamericana 2026.

El debut oficial de Ramón Díaz está previsto para el próximo sábado 27 de septiembre, cuando el Colorado reciba a Juventude a las 18:30 horas, en el marco del torneo brasileño. El club confía en que la experiencia y el estilo de juego del técnico argentino, basado en el control del balón, la solidez defensiva y la eficacia ofensiva, impulsen al equipo hacia mejores resultados en la recta final de la temporada.