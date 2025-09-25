Jorge Bava, con despedida triunfal

“Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo”, informó Independiente Santa Fe en un comunicado.

A partir de la fecha, los colombianos Francisco López y Grígori Méndez estarán a cargo del primer equipo mientras se nombra a un estratega en propiedad.

Bava, que fue campeón con Santa Fe en el torneo Apertura, se despidió con un triunfo este miércoles ya que el equipo bogotano derrotó por 2-1 a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa Colombia.

El martes pasado, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, anunció que Bava recibió una oferta para dirigir a Cerro Porteño, por la que finalmente se decantó.

El entrenador uruguayo llegó a Santa Fe en marzo pasado en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, y tan solo tres meses después se coronó campeón del Apertura tras vencer en la final al Medellín, lo que le dio el pasaje para la Copa Libertadores 2026.

Bava dirigió a Santa Fe en 35 partidos, de los que ganó 16, empató 10 y perdió 9. En el segundo semestre, el equipo no ha tenido un buen rendimiento y ocupa el noveno lugar del torneo Clausura colombiano, con 17 puntos, la misma cantidad que el Deportivo Cali, que es octavo y obtiene, de manera parcial, el último cupo a los cuadrangulares semifinales. EFE