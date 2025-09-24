Bava renuncia a la conducción de Santa Fe y será nuevo DT de Cerro Porteño

La directiva azulgrana tuvo que actuar rápidamente para asegurar la llegada del exarquero de Libertad y Guaraní. Bava tenía contrato con el club colombiano hasta diciembre de 2025, por lo que Cerro Porteño debía abonar la cláusula de rescisión, valorada en 200.000 dólares. La llegada del estratega, que dirigió anteriormente a Liverpool de Uruguay y León de México, está prevista para este jueves 25 de septiembre, justo a tiempo para preparar el partido del sábado frente a Sportivo Luqueño a las 17:00.

Jorge Bava, nuevo técnico de Cerro Porteño

La renuncia de Jorge Bava fue totalmente inesperada en Bogotá, especialmente tras haber dirigido al “Expreso Rojo” a ser campeón del Torneo Apertura 2025, clasificándolo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En seis meses de gestión, Bava dirigió 33 partidos, obteniendo 15 victorias, 10 empates y solo 8 derrotas, en los que logró anotar 40 goles y recibió 33 tantos.

En conferencia de prensa posterior al triunfo ante Independiente Medellín, el uruguayo explicó su decisión, confirmando la oferta paraguaya. “Hace dos días tuvimos una oferta, con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla, vimos una oportunidad para nuestro futuro. Acá el club tuvo la intención a raíz de eso, de hacer el esfuerzo, de querer contar con nosotros para un futuro. Fue una decisión difícil, no desde lo contractual sino desde lo afectivo, porque son apenas seis meses, que fueron espectaculares y tuvimos la suerte y la fortuna de coronarlo con un título”.

Minutos después de sus declaraciones, Independiente Santa Fe emitió un comunicado oficial anunciando la salida y los pasos a seguir: “Pese a los deseos y los esfuerzos realizados desde el club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Bava y su equipo de trabajo. Extendemos nuestros agradecimientos al profesor y colaboradores durante este tiempo, les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales", decía parte del comunicado.

El comunicado emitido por Independiente Santa Fe