FIFA suspende a la federación de Malasia y a siete futbolistas

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión por 12 meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, del malasio de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, y otros seis futbolistas nacionalizados por ese país, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.