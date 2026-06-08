Puente de la Bioceánica, el nuevo Canal de Panamá

Restan pocos días para finalizar los trabajos de unión de ambos extremos del puente. Este logro permitirá la conexión física de nuestro país, a través del Chaco, con el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

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La construcción del puente se inició en el año 2022, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, y es financiada por la Itaipú Binacional (margen paraguaya), con un costo inicial de G. 616.836.755.744. La obra está a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

Esta colosal obra, orgullo de la ingeniería paraguaya, es construida desde el principio con un 90% de mano de obra de obreros y profesionales de nuestro país. El resto de los trabajadores corresponde a técnicos, proyectistas y personal especializado extranjero que trabaja a distancia, según manifestó el ingeniero René Gómez, principal responsable de la construcción.

Es el primer puente inteligente construido en nuestro país, atendiendo que utiliza tecnología de primer mundo, con la colocación de tensores en los tableros y en los 168 tirantes, a fin de obtener informaciones rápidas y en tiempo real sobre cualquier tipo de eventualidad que ponga en peligro la estructura de la pasarela.

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Segundo Canal de Panamá

El corredor bioceánico abarca los países de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, en una distancia de unos 2.000 kilómetros, y llega hasta los puertos del Pacífico. En nuestro país, la conectividad de esta carretera abarca más de 600 kilómetros desde Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay, hasta Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón, en la frontera con la Argentina, además del puente de la Bioceánica.

El objetivo principal es potenciar la economía regional de estos países y de otros de la región que puedan sumarse a esta carretera. Se busca llevar los productos por el Pacífico hacia los mercados de Asia, con lo cual se ahorrarán unos 8.000 kilómetros de distancia en relación con la ruta que actualmente se realiza por el océano Atlántico.

Los trabajos finales adicionales del puente de la Bioceánica estarían finalizando en setiembre, de esa manera se conectarán físicamente las ciudades de Carmelo Peralta, de nuestro país, con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

Desarrollo del Chaco

Por de pronto, el desarrollo de la Región Occidental a través del corredor Bioceánico solo se dará de forma específica, atendiendo a que se necesita infraestructura vial de conectividad con la nueva ruta bioceánica para que los productores puedan sacar sus productos.

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En este sentido, el Alto Paraguay, que permanentemente sufre la precariedad de sus caminos, con constantes aislamientos en cada periodo de lluvias, necesita caminos de todo tiempo. Con sus casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno y el 30% de esta producción destinada como rubro de exportación, representa un importante potencial económico generador de divisas para el país.