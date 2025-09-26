Jorge Bava: Cuándo, dónde y ante qué rival debuta en Cerro Porteño

Jorge Bava es el nuevo entrenador de Cerro Porteño. El uruguayo de 44 años regresa al país, pero esta vez como técnico: luego de vestir las camisetas de Libertad y Guaraní en la época de jugador, el charrúa reemplaza a Diego Martínez en la conducción del Ciclón, que está en plena pelea por el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

La cercanía del partido frente a Sportivo Luqueño con relación a la llegada hace que el estreno de Bava tarde una semana. El sábado 26 de setiembre, a las 17:00, hora de Paraguay, el Azulgrana enfrenta a Sportivo Luqueño en el Luis Salinas de Itauguá por la fecha 15. El DT estará presente en uno de los palcos del estadio y observará al equipo que interina Jorge Achucarro.

Jorge Bava: el debut en Cerro Porteño será viernes

La asunción al cargo, aunque ya puede conocer a los integrantes del planes en la movilización de hoy, sería recién el domingo. El oriental tendrá cinco días para la primera presentación, que será el viernes 3 de octubre, a las 20:00, contra Recoleta FC en La Nueva Olla. Unos días más tardes, el martes 7, disputará los octavos de final de la Copa Paraguay 2025 (vs. Sol de América).