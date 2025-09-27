Cerro Porteño acecha al líder

Partido pobre, definido por un error

El primer tiempo presentó un trámite parejo en un campo que no invitaba a la propuesta terrestre, con Cerro Porteño asumiendo el rol protagónico, ante un Sportivo Luqueño que fue mucho más punzante, con mayor sensación de riesgo en las oportunidades generadas.

El Ciclón, ante la ausencia de Gastón Giménez, careció de elaboración, mientras el auriazul era más práctico y eso se notó en su primera aproximación en el partido, generado con una gran incursión ofensiva de Ramos, quien metió el centro rastrero que el portero Arias desvió a la posición de Comas, este sacó el derechazo de primera que tenía destino de red, pero encontró la buena ubicación de Riveros.

El equipo de Julio César Cáceres terminó mejor la primera mitad, con un incisivo Ramos, que representaba lo más peligroso en materia ofensiva. En la complementaria el Chanchón comenzó teniendo las aproximaciones más claras, entre ellas un tiro libre cerrado desde posición sesgada de Comas, que entre el manotazo de Arias y el larguero evitaron el tanto de apertura.

El partido empezó a ingresar en una meseta, donde ninguno tuvo la intención de tomar el protagonismo mediante la posesión y sin ideas claras mantenían el peligro lejos de las portería. Recién cerca del último cuarto de hora volvió a aparecer una chance, con un pase de cabeza del joven Franco, que dejó de frente al arco a Torres, este apostó por la violencia con un pelotazo a la posición del portero Espínola.

Cuando parecía que el partido se iba con el marcador vacío, Riveros se combinó con Aliseda para ganar línea de fondo por izquierda y luego meter el centro al punto penal, donde Torres conectando de cabeza dirigió hacia la portería el esférico que parecía fácil para Espínola, pero el portero, con un movimiento poco ortodoxo, terminó viendo como el balón se le escurrió, tal vez confundido por el movimiento de Villalba.

Jorge Achucarro, con elogios a la plantilla

En su segundo y último interinazgo en Cerro Porteño, el entrenador Jorge Achucarro destacó la calidad de la plantilla azulgrana. “Lo que quiero rescatar y resaltar es la entrega y el compromiso de los jugadores para estos partidos que me tocó estar al frente de ellos, pusieron todo dentro de la cancha, son excelentes jugadores, no me queda dudas de eso, creo que tenemos el mejor plantel”, expresó.

Antes de entregarle la posta al uruguayo Jorge Bava, “Achu” no tiene dudas de la calidad de la dotación azulgrana. “El grupo en sí es excelente, porque en todo momento me hicieron sentir bien, en todo momento estuvieron atentos a las indicaciones que les dábamos, pero me pone más contento la reacción de ellos para con nosotros, me quito el sombrero ante ellos, yo ya veía como jugaban, de por ahí no se les estaban dando las cosas, pero hoy hubo compromiso y eso se vio reflejado en el triunfo”, significó.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)