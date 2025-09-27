Jorge Achucarro: “creo que tenemos el mejor plantel”

“Lo que quiero rescatar y resaltar es la entrega y el compromiso de los jugadores para estos partidos que me tocó estar al frente de ellos, pusieron todo dentro de la cancha, son excelentes jugadores, no me queda dudas de eso, creo que tenemos el mejor plantel“, expresó el estratega.

Antes de entregarle la posta al uruguayo Jorge Bava, “Achu” subrayó la calidad humana del grupo: “El grupo en sí es excelente, porque en todo momento me hicieron sentir bien, en todo momento estuvieron atentos a las indicaciones que les dábamos, pero me pone más contento la reacción de ellos para con nosotros, me quito el sombrero ante ellos, yo ya veía como jugaban, de por ahí no se les estaban dando las cosas, pero hoy hubo compromiso y eso se vio reflejado en el triunfo", significó.

El entrenador de las formativas azulgrana también se refirió a la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de Jorge Bava o seguir trabajando en la Primera División: “Todavía no me dijeron nada, pero así como yo les había dicho ya en su momento, soy un soldado de Cerro Porteño, pero también no soy estúpido, me tienen que hacer la propuesta y si de por ahí llegamos a un acuerdo económico sí, porque la responsabilidad de este lado es mucho mayor que a manejar una categoría juvenil“.

El conductor interino dejó en claro su disposición a seguir sirviendo al club desde donde sea necesario, con una salvedad: “No tengo problema de donde el club me necesite estar ahí. Hoy me debo a Cerro Porteño y en cualquier lugar donde hoy le toca a Cerro, de por ahí otro día sean otro club y donde me necesiten yo voy a estar porque para eso fui contratado, soy empleado del club, como te digo una vez más y si me dicen sí, aceptaría, pero como te dije tendríamos que sentarnos a hablar el tema económico también porque la responsabilidad en el plantel de Primera es totalmente diferente a lo que es el plantel juvenil“.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el exjugador hizo un balance de sus dos semanas al frente del plantel principal: “Yo no sé cómo era el día a día con el profe Diego Martínez, pero sí en estas dos semanas que me tocó estar al frente del plantel se veía la unión del grupo, se veía el compañerismo que había entre ellos, se entrenaba alegre con la seriedad correspondiente, pero el ánimo, el semblante de ellos, me comparten mucho eso porque son jugadores ya profesionales y se siente de otra manera. Nosotros con el cuerpo técnico disfrutamos bastante y sí estábamos con esa incertidumbre de qué va a pasar, pero disfrutamos al máximo estas dos semanas que estuvimos al frente de ellos“.