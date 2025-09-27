Un Sinner con dudas supera la segunda ronda en Pekín

En su primer torneo tras su derrota en la final del US Open ante Carlos Alcaraz, que provocó también que cediera el #1 de la clasificación ATP al español, Jannik Sinner parece falto de rodaje ante las “muchas pequeñas cosas” que ha cambiado en su juego con el fin de recuperar el trono del tenis.

Ante Atmane, Sinner sufrió sobre todo en los dos primeros sets, antes de cerrar el partido en el tercero (6-4, 5-7 y 6-0). Consecuencia de los cambios introducidos en su juego, Sinner cometió errores no forzados inhabituales en él, como los dos servicios consecutivos que perdió en el segundo set sin ganar un solo punto.

Antes, ganó la primera manga luego de salvar cinco bolas de break ante un Atmane muy efectivo en el saque (11 aces), pero que tuvo que inclinarse cuando le aparecieron los calambres en el tercer set.

“No es la manera como quieres ganar un partido, pero estoy feliz de estar en la siguiente ronda. Fue un partido muy duro porque él sacó de manera excelente”, resumió tras el partido el italiano.

En cuartos de final, Sinner se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan (#57).

Resultados de los octavos de final del ATP 500 de Pekín

Jannik Sinner (ITA) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 5-7, 6-0

Fabian Marozsan (HUN) a Alexandre Muller (FRA) 6-3, 7-6 (7/5)

Alex De Miñaur (AUS) a Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2)

Jakub Mensik (CZE/N.7) bat Arthur Cazaux (FRA) 6-3, 2-6, 6-4. AFP