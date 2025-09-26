Alcaraz y brasileño Fonseca, en una exhibición en Miami

El duelo entre Carlos Alcaraz y João Fonseca, de 22 y 19 años, será el plato fuerte del The Miami Invitational, primer evento de tenis que se celebrará en el loanDepot Park (37.000 asientos), el estadio de los Marlins de las Grandes Ligas de béisbol.

El espectáculo deparará también un pulso entre la jugadora local Amanda Anisimova, subcampeona este mes del Abierto de Estados Unidos, y la británica Emma Raducanu, de acuerdo con un comunicado difundido el jueves por los Marlins.

Los partidos se desarrollarán al mejor de tres sets y el último parcial, en caso de necesitarse, tendrá la forma de un supertiebreak de 10 puntos

“Me encanta jugar en Miami, los aficionados siempre aportan una energía increíble”, dijo Alcaraz en el comunicado. “Estoy encantado de saltar a la pista para este primer evento en el loanDepot park, junto a João, Amanda y Emma” .

“Compartir la pista con Carlos, Amanda y Emma en el loanDepot Park será épico”, anticipó Fonseca. “Los aficionados de Miami, especialmente la comunidad brasileña, harán que esta noche sea realmente especial”.

Alcaraz, dominador actual del circuito con seis títulos de Grand Slam, y Fonseca, considerado por muchos como una futura estrella, coincidieron la semana pasada en la Laver Cup pero no se cruzaron en ninguno de los duelos entre el equipo europeo y el del resto del mundo, que salió vencedor de la cita en San Francisco (California, Estados Unidos). AFP