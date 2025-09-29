El Canario sacude la Fortaleza: Recoleta goleó 4-1 a Ameliano

Ameliano no puede salir del hondo pozo

Recoleta dio un golpazo en condición de visitante al golear 4-1 ayer al Sportivo Ameliano. Con el triunfo el Canario suma tres puntos claves en la pelea por escalar posiciones en el Clausura, que ahora lo ubica por la mitad, mientras que la V Azulada no puede salir del hondo pozo donde está, encajó su tercera derrota consecutiva y marcha penúltimo en la clasificación.

Lea más: San Lorenzo ganó, festejó por duplicado y sueña con ascender

Recoleta impuso sus condiciones desde el inicio, manejando el ritmo y presionando alto para obligar a los errores de Sportivo Ameliano que determinaron el primero del partido por parte de Lucas González con un soberbio cabezazo tras un tiro de esquina bien ejecutado por Ale Silva.

La intensidad y la velocidad por las bandas de Espínola y Brahian Ferreira le permitieron generar ocasiones claras, que esta vez fueron bien capitalizadas por José Espínola, que encontró el espacio para rematar desde fuera del área y establecer el 2-0 para la visita.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En defensa, el Canario apenas cedió espacios, aunque sufrió en algunos pasajes cuando el local encontró segundas pelotas donde Roland Escobar descontó, pero fue anulado por fuera de juego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La segunda etapa tuvo como protagonista a Ale Silva, que marcó un golazo tras dos piruetas en el área para definir sobre Martínez para el 3-0.

La V Azulada mostró chispazos de buen juego tras el ingreso de Samudio y Fredy Vera, pero la falta de eficacia y la solidez del rival lo dejaron sin chances de reaccionar, hasta que mediante una pelota parada encontró el descuento por un autogol de Juan Núñez.

Cuando parecía que el partido iba a tomar otro rumbo con el gol de Fredy Vera, nuevamente no subió al marcador por otra posición adelantada, también tuvo un penal a favor que Jorge Sanguina, que lo desperdició tirando al patio del vecino que está detrás del arco norte del La Fortaleza.

Para más sufrimiento de los nuevos villetanos llegó el cuarto y definitivo por Schupp que aprovechó una defensa desarmada. En resumen, una victoria de “Reco” contundente que reflejó el dominio táctico y la mayor jerarquía colectiva.