ATP admite error por sanción a Medvedev

Daniil Medvedev se tuvo que retirar este martes del partido de semifinales contra Tien después de sufrir calambres y no poder competir en el tercer set del encuentro, cuando iba 4-0 abajo.

El juez de silla de dicho partido le impuso una advertencia por “falta de esfuerzo” que la ATP calificó como un error, cuando éste apenas se podía mover, lo que llevó al moscovita a proclamar: “Por qué todos los árbitros tratan de intimidarme?”.

“Después de revisar el incidente durante la semifinal de Daniil Medvedev en Pekín, la ATP ha determinado que la advertencia por falta de esfuerzo fue un error. Esto ha sido comunicado a Medvedev y a su equipo después del encuentro y no se le aplicará multa alguna”, manifestó la entidad.

Durante el encuentro, Medvedev mantuvo una discusión con el juez de silla, Adel Nour, en la que le reprochó que le hubiese puesto tal “warning” cuando apenas podía moverse con normalidad. “Si le digo algo malo, me descalifica, pero, ¿qué le voy a decir? ” , dijo Medvedev al supervisor de la ATP presente en el partido.

Nour replicó que entendía que Medvedev no se encontraba bien, pero que tiene que verse que “están jugando” . “Estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Quién eres tú para decidir esto? Quiero hacer algo malo, pero no puedo porque me descalificarían. No he dicho nada, porque después del US Open estoy tratando de portarme bien” , agregó el ruso, que fue penado con 36.000 euros de multa tras su derrota de primera ronda en Nueva York por “conducta poco profesional” y por romper la raqueta. EFE