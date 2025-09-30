Sinner, finalista en Pekín por tercer año consecutivo

El transalpino Jannik Sinner, cabeza de serie del ATP 500 pequinés, abrió con autoridad el primer parcial gracias a un saque fiable y a su solidez en los intercambios cortos. Cerró el set con un ace contundente, en una muestra de confianza que marcó diferencias (6-3).

Lea más: Carlos Alcaraz, campeón en Tokio

En el segundo parcial, el australiano elevó el nivel y encontró oportunidades al resto. En el sexto juego dispuso de varias bolas de quiebre, celebradas con fuerza por un público que apenas llenaba la mitad del aforo, pero Sinner la desactivó con varios saques ganadores.

De Miñaur tuvo una ocasión aún más clara en el octavo juego, con 0-40, pero desperdició las tres bolas de “break”. Finalmente, en el décimo juego, el australiano logró por fin romper y se llevó la manga por 6-4. El impulso le duró poco: en el arranque del tercer set entregó su servicio de inmediato y volvió a fallar dos nuevas oportunidades de quiebre en el segundo juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sinner, que no concedió más margen, encadenó otro “break” y se disparó en el marcador hasta cerrar con un sólido 6-2, sin dar más opciones a su rival. El balance estadístico reflejó la jerarquía del número dos mundial: conectó 7 aces, no cometió dobles faltas, ganó el 82 % de los puntos con su primer servicio y salvó 11 de las 12 bolas de break que afrontó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De Miñaur, en cambio, solo convirtió una de sus 12 oportunidades de rotura (8 %) y sufrió especialmente con su primer saque (56 % de efectividad) . Con esta victoria, Sinner amplió a 11-0 su cara a cara con De Miñaur, contra quien apenas ha cedido un set en toda la serie.

El italiano jugará su tercera final consecutiva en Pekín, contra el estadounidense de 19 años Learner Tien (#52), que derrotó al ruso Daniil Medvedev (#18) por 5-7, 7-5 y 4-0 (abandono). EFE