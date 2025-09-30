Copa Paraguay: Derlis Benítez arbitrará el partido estelar

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este martes la nómina de jueces para los tres juegos de la semana de la Copa Paraguay 2025, que se encuentra en la instancia de octavos de final.
Las autoridades referiles nominadas para la semana 13 de la “Copa de todos” son las siguientes:
Miércoles 1 de octubre
12 de Octubre de Itauguá vs. Tacuary
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 16:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Esteban Testta y Derlys González.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.
Libertad vs. Guaraní
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 19:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Guido Miranda y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Jueves 2
Sportivo Trinidense vs. Nacional
Estadio: Gunther Vogel.
Horario: 19:00.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Eduardo Britos.