Fútbol

Copa Paraguay: Derlis Benítez arbitrará el partido estelar

Derlis Omar Benítez fue designado para arbitrar este miércoles el partido estelar de los octavos de final de la Copa Paraguay, a ser animado por Guaraní y Libertad, en Capiatá, a las 19:00.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 17:07
Derlis Omar Benítez Galeano, nacido el 10 de julio de 1995.
Derlis Omar Benítez Galeano, nacido el 10 de julio de 1995.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este martes la nómina de jueces para los tres juegos de la semana de la Copa Paraguay 2025, que se encuentra en la instancia de octavos de final.

Lea más: Achucarro, asistente de Bava en Cerro

Las autoridades referiles nominadas para la semana 13 de la “Copa de todos” son las siguientes:

Miércoles 1 de octubre

12 de Octubre de Itauguá vs. Tacuary

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Esteban Testta y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Libertad vs. Guaraní

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Jueves 2

Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 19:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

Enlace copiado