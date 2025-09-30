Copa Paraguay: Guaraní-Libertad, por el paso a cuartos de final

El choque de campeones entre Guaraní y Libertad es el más atractivo de la fase y al ser de eliminación directa como en cada una de las etapas del certamen, cobra un interés mayor.

El triunfador lidiará en la próxima etapa con River Plate, que dejó fuera de carrera a Resistencia.

Los aurinegros lograron el título del evento de integración de la APF en 2018, en su edición inaugural, en tanto que los albinegros obtuvieron la corona en 2019, 2023 y 2024.

Los clubes de ascenso 12 de Octubre de Itauguá (Primera B) y Tacuary (Intermedia), se medirán en el primer partido del día, a desarrollarse en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 16:30.

Para el jueves está marcado el encuentro entre Trinidense y Nacional, a cumplirse en el Gunther Vogel de San Lorenzo, a las 19:00.

El “match” entre Cerro Porteño y Sol de América fue reprogramado para el martes 7 de octubre en Itauguá, a las 19:00, luego de la finalización de la División Intermedia, en la que los danzarines libran una batalla por la permanencia.

La competencia otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores, más una recompensa económica de 1.000.000.000 de guaraníes (unos 142.000 dólares).