Copa Paraguay: El “12″ itaugüeño sigue superando obstáculos

Un resultado sorpresivo porque el vencedor del lance de octavos de final de la Copa Paraguay, 12 de Octubre de Itauguá, compite en la tercera categoría, mientras que el perdedor, Tacuary, milita en la segunda, aunque atraviesan por momentos totalmente opuestos.

Lea más: Trinidense-Nacional, en San Lorenzo

El “12” pugna por los puestos de vanguardia a la Primera B, mientras que el Buque barriojarense pelea por evitar el descenso en la División Intermedia.

Esta es la cuarta etapa quemada por el único representante de la “B” en carrera. En la primera fase derrotó a Presidente Hayes 3-1, en la segunda a Guaireña 3-0, en la tercera a Guaraní de Fram por 3-1 y en la cuarta (octavos) a Tacuary. Su primera víctima es de la misma categoría, mientras que las siguientes con de una división superior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La siguiente instancia contempla el choque contra Trinidense o Nacional (juegan hoy, a las 19:00) para el conjunto albiazul de la Ciudad del Ñandutí, que dio descanso a varios de sus titulares y que de todos modos pudo salir airoso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tacua” afronta una mala temporada, que la inició con bríos liderando su torneo. Luego experimentó una verdadera caída libre.