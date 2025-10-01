Guaraní eliminó a Libertad en penales y se instala en cuartos de final de la Copa Paraguay

El Aborigen abrió el marcador a los 7 minutos con Richard Torales y amplió la ventaja a los 40’ a través de Aldo Maíz. Sin embargo, Libertad reaccionó con los tantos de Lorenzo Melgarejo, a los 23’ y 70’, forzando la definición desde los doce pasos.
En los penales, Guaraní fue más efectivo con los goles de Martínez, Fernández, Zaracho y Rodríguez, mientras que Patiño falló. Por Libertad anotaron Espinoza, Cardozo Lucena y Viera, pero Franco y Aguilar no pudieron concretar, sellando la clasificación aurinegra.
El partido estuvo cargado de tensión, el elenco aurinegro jugó desde el minuto 16 con un hombre menos por la expulsión de Agustín Manzur, tras un alevoso codo sobre Sanabria y Libertad también sufrió las bajas de Iván Ramírez (doble amarilla), Hugo Fernández, roja directa, y Jorge Recalde (roja en la banca).
Además, el juego tuvo varias amonestaciones, reflejando la intensidad y la fricción de un clásico copero que terminó en festejo para el Legendario.
Guaraní se jugará el pase a las semifinales cuando se enfrente a River Plate en la siguiente instancia. El Kelito viene de eliminar también en los penales a Resistencia.