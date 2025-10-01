Guaraní eliminó a Libertad en penales y se instala en cuartos de final de la Copa Paraguay

En un partido que tuvo todos los condimentos, desde goles, expulsados y penales, Guaraní avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay tras imponerse en una dramática tanda desde los doce pasos 4-3 a Libertad, luego de igualar 2-2 en los noventa, en el estadio Erico Galeano de Capiatá, que no tenía las condiciones para el buen juego.