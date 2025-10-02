Cerro Porteño: Zapag, “misión cumplida”

A fin de temporada, el dirigente cerrará 12 años de mandato en “la mitad más uno”, Cerro Porteño, en dos etapas. La primera fue interrumpida por una barrera estatutaria en cuanto a reelecciones, siendo sucedido por su hermano, Raúl Alberto Zapag.

Juan José deja como legado La Nueva Olla, el imponente coliseo azulgrana enclavado en Barrio Obrero, la famosa Capital del sentimiento. Sin embargo, se le cuestionan sus escasos logros, nulo en materia internacional.

De 62 torneos disputados bajo la administración de los Zapag, el Ciclón obtuvo apenas 6 títulos ligueros, con 15 subcampeonatos. En cuanto a los clásicos contra su acérrimo rival, Olimpia, solo se registraron 17 victorias en 67 juegos.

En 15 años, el club popular tuvo un total de 26 entrenadores, paraguayos, argentinos, uruguayos, venezolano y colombiano. En esta fase se dieron 841 presentaciones, con 421 triunfos.

JJZ desea retirarse por la puerta grande, soñando con el doblete (Clausura/Copa Paraguay), que está al alcance. Por ese motivo no dudó en la contratación del técnico Jorge Bava, quien debuta este viernes.