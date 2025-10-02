Juan José Zapag y el final en Cerro Porteño: “Misión cumplida”

Juan José Zapag no solo deja la presidencia de Cerro Porteño sino que también, la carrera dirigencial. En la cena aniversario por los 113 años de la institución azulgrana, el actual titular del Ciclón de Barrio Obrero anunció que cumplió la misión al frente del club y deseó que “los que vengan nos honren y que deportivamente se destaquen mejor”.

“Es mi final de dirección y directiva. Ya está, misión cumplida”, manifestó Zapag a los medios. “Espero que así como yo busqué honrar este club, los que vengan hagan lo mismo. Que nunca busquen excusas y pretextos como nosotros no lo hemos hecho cuando tomamos este club, que no fue fácil tomarlo”, continuó el directivo, que en diciembre culmina el mandato.

“También espero que los que vengan honren lo que vamos a dejar porque no es el mismo club que recibí el que voy a dejar. Es mucho más valioso, mucho más grande y genuinamente dueño de todo su destino. Este club no está hipotecado, no hay un lote que esté en garantía. Ese es el orgullo máximo que tengo”, puntualizó Zapag en el Fan Fest de La Nueva Olla.

“Hay compromisos bancarios y bueno, que laburen para pagar. Yo laburé mucho para pagar muchas cosas acá así que los que vengan nos honren y que deportivamente se destaquen mejor”, mencionó el presidente azulgrana. “Nos faltaron logros, pero generamos el club más importante del Paraguay y uno de los mejores de América”, finalizó Zapag a ABC TV.

