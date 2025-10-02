Derlis López arbitrará al puntero del Clausura

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de jueces para la decimoquinta ronda del Clausura 2025, que tiene como líder a Guaraní, seguido por Cerro Porteño, a un punto de distancia.

Las autoridades nominadas son las siguientes:

Viernes 3 de octubre

Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Derlis López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 4

Olimpia vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Domingo 5

Guaraní vs. Atlético Tembetary

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Libertad vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Huerta.

Horario: 20:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Eduardo Britos.

Lunes 6

General Caballero JLM vs. Nacional

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.