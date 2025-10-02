Fútbol

Derlis López arbitrará al puntero del Clausura

Derlis Fabián López fue designado para arbitrar el domingo el partido del líder del Clausura 2025, Guaraní, que medirá al descendido Atlético Tembetary, a las 17:30, en La Arboleda de Santísima Trinidad.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 18:28
Derlis López arbitrará el partido entre Guaraní y Tembetary.
Derlis López arbitrará el partido entre Guaraní y Tembetary.

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de jueces para la decimoquinta ronda del Clausura 2025, que tiene como líder a Guaraní, seguido por Cerro Porteño, a un punto de distancia.

Las autoridades nominadas son las siguientes:

Viernes 3 de octubre

Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Derlis López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Estadio: La Nueva Olla.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 4

Olimpia vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Domingo 5

Guaraní vs. Atlético Tembetary

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Libertad vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Huerta.

Horario: 20:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Eduardo Britos.

Lunes 6

General Caballero JLM vs. Nacional

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

