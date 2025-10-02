Derlis López arbitrará al puntero del Clausura

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de jueces para la decimoquinta ronda del Clausura 2025, que tiene como líder a Guaraní, seguido por Cerro Porteño, a un punto de distancia.
Las autoridades nominadas son las siguientes:
Viernes 3 de octubre
Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 17:30.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Derlis López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Cerro Porteño vs. Recoleta FC
Estadio: La Nueva Olla.
Horario: 20:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Luis Onieva.
Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: José Cuevas.
Sábado 4
Olimpia vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 19:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Esteban Testta.
Domingo 5
Guaraní vs. Atlético Tembetary
Estadio: La Arboleda.
Horario: 17:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Héctor Balbuena.
Libertad vs. Sportivo Trinidense
Estadio: La Huerta.
Horario: 20:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.
Cuarto árbitro: Édgar Galeano.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Eduardo Britos.
Lunes 6
General Caballero JLM vs. Nacional
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Luis Onieva.