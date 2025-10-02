Libertad: Guiñazú, con futuro incierto

El futuro del actual entrenador de Libertad, Pablo Guiñazú, reemplazante de Sergio Aquino, es incierto, ya que no pudo darle el vuelo futbolístico al equipo, que viene de recibir a mitad de semana un durísimo golpe, con la eliminación de la Copa Paraguay a través de los penales.

Lea más: Guaraní eliminó a Libertad

Guaraní fue el verdugo repollero, en un partido de octavos de final disputado en Capiatá, en el que fueron expulsados tres futbolistas albinegros, Iván Ramírez, Hugo Fernández y Jorge Recalde, producto del desequilibrio emocional del grupo.

Ya en el desempate (4-3), tras el 2-2 del tiempo normal, las posibilidades de éxito eran mínimas, debido a que el fuerte del uruguayo Martín Silva no es precisamente contener o desviar los lanzamientos, aunque como excepción, fue figura en la definición del 2023 contra Trinidense, en Villarrica.

La marca liguera del argentino Guiñazú es de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

El domingo, Libertad enfrentará a la Cruz amarilla en La Huerta, a las 20:00, por el capítulo 15 del Clausura, en el que marcha en el octavo puesto, a 12 puntos del líder Guaraní.