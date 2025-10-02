El León prueba su nuevo rumbo ante el líder Toluca

En el choque León-Toluca marcará el debut en casa del entrenador mexicano Ignacio Ambriz, reemplazante del argentino Eduardo Berizzo, quien renunció el fin de semana pasado.

Ambriz, de 60 años, tomó a La Fiera en la undécima posición del campeonato con 12 puntos, a siete de los puestos de clasificación directa (1 al 6) y a uno de la zona de repesca (7 al 10) . A la fase regular del torneo le restan seis fechas.

El sábado, en el estadio Nou Camp, por la duodécima fecha del torneo, el León buscará resurrección cuando reciba al Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed, que lidera el campeonato con 25 puntos.

Además de encabezar la tabla y defender la corona, los Diablos Rojos llegan envalentonados tras ganar el miércoles la Campeones Cup al vencer al Galaxy de Los Ángeles.

Toluca buscará alargar su rachas de cinco triunfos consecutivos en la liga y quedarse con el liderato en solitario, ya que el Monterrey también tiene 25 unidades. Los Rayados de Sergio Ramos visitarán el domingo al Tijuana (6°) del entrenador uruguayo Sebastián Abreu.

Programa decimosegunda ronda

Viernes:

Necaxa-Pachuca

Mazatlán-Atlético San Luis

Atlas-Juárez

Sábado:

Querétaro-Puebla

León-Toluca

Tigres-Cruz Azul

América-Santos

Domingo:

Pumas-Guadalajara

Tijuana-Monterrey

