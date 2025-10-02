Francés Cazaux elimina a Pedro Martínez en Shanghái

Cazaux, 80 en la clasificación de la ATP, firmó 23 saques directos y acumuló 51 golpes ganadores para derrotar a Martínez por 6-3, 3-6 y 7-5.

La representación española la mantienen Alejandro Davidovich, que se enfrentará en su puesta de largo con el italiano Matteo Arnaldi, y Jaume Munar, que se cruzará con el también transalpino Flavio Cobolli.

El tenista francés Valentin Royer, el checo Dalibor Srvcina y el portugués Nuno Borges serán respectivamente los primeros rivales del alemán Alexander Zverev, del ruso Daniil Medvedev y del griego Stefanos Tsitsipas.

En el caso de Royer se impuso al argentino Mariano Navone al remontar el 6-3 que encajó en la primera manga con un doble 6-4 tras un choque muy parejo en el que ambos firmaron los mismos golpes ganadores y los mismos errores no forzados.

En el partido que cerró la jornada, el también argentino Juan Manuel Cerúndolo cayó ante el chino Yunchaokete Bu por 6-3, 7-6 (5) y 6-3, en un reñido partido de tres horas.

Tras la eliminación de ambos, la “armada” albiceleste queda en manos de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, que ya habían pasado de ronda, y de Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña, que lo hicieron este jueves.

Comesaña derrotó por 6-4 y 6-2 al francés Ugo Blanchet en un duelo donde ganó el 94 por ciento de puntos con su primer servicio.

Ugo Carabelli pasó de ronda después del a retirada del francés Terence Atmane cuando el partido iba cuatro a cuatro.

En la llave de 32, Comesaña se cruzará con el italiano Lorenzo Musetti, cabeza de serie #8; Ugo Carabelli lo hará ante el australiano Alex de Miñaur, séptimo favorito; Báez ante el danés Holger Rune, el décimo, y Francisco Cerúndolo, ante el francés Adrián Mannarino.

Nutrida será también la representación estadounidense, ya que a Taylor Fritz, a Frances Tiafoe, a Ben Shelton, a Brandon Nkashima y a Alex Michelsen, todos ellos cabeza de serie.

Brooksby se deshizo del japonés James Kent Trotter por 7-6 y 6-1, sin dar ninguna opción de quiebre a su rival y cometiendo sólo dos errores no forzados; y ahora se enfrentará con el neerlandés Tallon Griekspoor.

En cambio se quedan fuera del torneo Ethan Quinn, Reilly Opelka, Marcos Giron, Aleksandar Kovacevic y Mackenzie McDonald.

Ya se conoce también contra quiénes debutarán Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas. El ruso tendrá enfrente al checo Dalibor Svrcina, quien procedente de la previa ganó el primer set al chino Yibing Wu y no jugó más tras retirarse el tenista asiático por una lesión en el muslo izquierdo.

Y el griego saltará a la pista por primera vez frente al portugués Nuno Borges, que ganó por un doble 7-5 los dos “tie breaks” con los que se decidió su partido contra el neerlandés Botic van de Zandschulp.

En el resto de la jornada, el neerlandés Jesper de Jong derrotó en tres sets al chino Yi Zhou, número 305 del mundo y que jugaba con invitación (6-7, 6-2 y 7-6) para cruzarse con el checo Jakub Mensik; y el australiano Christopher O’Connell superó al bosnio Damir Dzumhur (6-2, 6-4) y hará lo propio ante el canadiense Denis Shapovalov. EFE