Cerro Porteño asume el liderazgo en el estreno de Jorge Bava

El arranque de Cerro Porteño no varió el guión habitual, con un primer tiempo flojo por parte de los dirigidos por Jorge Bava, cuya mano todavía no logra surtir efecto, un hecho atribuible al escaso tiempo de trabajo que lleva con el plantel azulgrana, en la inevitable fase de transición y adaptación, una realidad que choca directamente con la urgencia de resultados y el cero margen de error que tiene en el torneo.

El Ciclón solo contó con una aproximación clara en esa primera mitad, producto de una conducción del tándem derecho, que derivó en el desborde del lateral Domínguez Huertas, quien metió el pase atrás que encontró sin oposición Franco, y el juvenil, desde ángulo oblicuo sacó el zurdazo rasante al primer poste que encontró la buena ubicación de Toledo.

Ante la evidente carencia de ideas colectivas mostrada en el primer tiempo, frente a un rival que prefirió cederle todo el protagonismo, la esperanza se cifraba en el talento individual. El nuevo estratega azulgrana acertó al enviar a Aliseda al campo, lo que dotó al equipo de una mayor fluidez para generar situaciones claras de riesgo.

El “gordito” le cambió el semblante ofensivo al dueño de casa, que en los primeros minutos de la etapa complementaria inauguró el marcador. Luego de intentos sucesivos, Jorge Morel tomó un rebote en Juan Núñez ante el disparo de Cecilio para sacudir el derechazo rasante al poste derecho del portero Óscar Toledo, quien no pudo reaccionar a tiempo ante la potencia del tiro del volante azulgrana.

Con ese tanto, el elenco azulgrana pudo manejar de mejor manera el partido. Ante la necesidad de la desventaja, el “Canario” intentó tomar el protagonismo, quedando en ocasiones desprotegido en el fondo, en esa temática desaprovechó dos acciones claras, con un tiro elevado de Torres y una definición colocada de “Totín” que tuvo la gran respuesta de Toledo.

Cerca del final, Riveros redondeó su gran partido con un golazo, que tuvo una previa conexión con Cecilio para luego sacar el potente zurdazo lejano que tomó por sorpresa al portero Toledo, quien ante la violencia del tiro, apenas pudo reaccionar cuando el balón ya lo tenía encima, siendo incapaz de evitar la caída de su valla.

Triunfo, pero “hay que seguir...”

El nuevo técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, resalta haber ganado anoche a Recoleta, pero al mismo tiempo apunta que es necesario mejorar. “Contento por la victoria. Esto es fundamental. Pienso que hicimos un buen partido, si bien nos costó, por momentos. Al final trabajó todos en bloques muy cerrados, se presionaba bien. Obviamente hay que seguir trabajando”.

El entrenador azulgrana, remarcó: “Al equipo hay que resaltar, la tranquilidad que tuvo. Nos mostró estar desesperado, en todo momento en vigilancia que nos permitió, primero, no recibir situaciones adversas de gol, y sobre todo, mantener el ataque”.

Ahora lo más cercano es el partido de este martes contra Sol de América, en el objetivo de ganar la Copa Paraguay 2025.

