Cerro Porteño enfrenta a Recoleta Fc en el estreno de Jorge Bava

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Canario juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Arbitra Derlis Benítez con VAR de Carlos Figueredo y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

03 de octubre de 2025 - 09:36
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño recibe hoy a Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Canario juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce Derlis Benítez con VAR de Carlos Figueredo y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño: debut del DT y obligación a ganar

Cerro Porteño estrena técnico: Jorge Bava dirige por primera vez luego de reemplazar a Diego Martínez y asumir tras el interinato de Jorge Achucarro. El Ciclón está en la pelea por el título de campeón y carga con la obligación de ganar para superar a Guaraní en la tabla de posiciones. Los de Barrio Obrero suman 28 puntos, 1 menos que el Aborigen, líder con 29.

Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Recoleta FC: la racha invicta y el sueño de copa

Recoleta FC está en racha invicta después de ganar los últimos tres juegos que disputó. El Canario de Jorge González no lucha por la campeonato, pero está tomando distancia de los puestos de descenso a la División Intermedia y ocupa zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El Funebrero es séptimo con 48 unidades en el acumulativo, 1 menos que Olimpia.

Brahian Ferreira, jugador de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Carlos Franco, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

La formación de Recoleta FC vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Juan Núñez, Sebastián Vargas; Giuseppe Guggiari, José Espínola, Alejandro Silva, Matías López; Wilfrido Báez y Lucas González.

