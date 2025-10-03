Selección Paraguaya

Los convocados de Gustavo Alfaro para la gira asiática de Paraguay

La selección de Paraguay enfrentará a Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de octubre. Gustavo Alfaro convocó a 26 jugadores: Diego León y Diego González son la novedades.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 16:20
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en el partido frente a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Nacional, en Lima, Perú.
La selección de Paraguay reveló la lista de convocados de Gustavo Alfaro para el par de amistosos en la Fecha FIFA de octubre. La Albirroja, clasificada al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, enfrentará a Japón y a Corea del Sur en la gira asiática: el viernes 10, a las 07:20, frente a los nipones en Osaka y el martes 14, a las 08:00, ante los surcoreanos en Seúl.

Las dos novedades en la nómina de 26 son Diego León y Diego González: el lateral del Manchester United de Inglaterra y el delantero del Atlas de México son llamados por primera vez a la Absoluta. Por su lado, Lucas Romero de Recoleta FC, Alan Benítez de Internacional de Porto Alegre y Alexis Duarte de Santos son llamados por segunda vez consecutiva.

El paraguayo Diego León, futbolista del Manchester United, ingresa al Old Trafford para la presentación ante los hinchas en la previa del amistoso ante Fiorentina.
Junto a Romero, Benítez y Duarte, también repiten Braian Ojeda del Real Salt Lake de Estados Unidos y Ronaldo Martínez de Platense de Argentina, quienes disputaron el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por su parte, Hugo Cuenca del Genoa de Italia regresa a una citación después de quedar fuera de la última por una lesión muscular.

Los convocados de Paraguay para la gira asiática

La lista de convocados de Paraguay para la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre.
