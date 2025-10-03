Fútbol

A qué hora juega Luqueño vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 11:33
Pedro Sosa (21), futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en la ciudad de Itauguá, Paraguay.
Pedro Sosa (21), futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Luqueño por la sexta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Salinas, en la ciudad de Itauguá, Paraguay.Pedro González, ABC Color

Sportivo Luqueño y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Auriazul y el Gallo juegan en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá: a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Carlos Paul Benítez y VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Los futbolistas de Sportivo Luqueño festejan un gol en el partido frente a Libertad por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los futbolistas del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Martín Torres, en Asunción, Paraguay.
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

