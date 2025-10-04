Olimpia derrota a su sombra negra

Los cambios surtieron su efecto en ambos

La primera mitad contó con el protagonismo en la posesión de Olimpia, que simplemente se limitó a la distribución del esférico, sin ser punzante, porque en los metros finales no contó con los intérpretes para dirigir el peligro a la portería del Sportivo Ameliano, que tuvo una postura férrea, priorizó la cautela, pero tampoco pudo ejecutar el contraataque.

Muy poca pulcritud se pudo ver en el juego, que tuvo un trámite áspero. El Franjeado nuevamente fue un manojo de dudas y eso pesó en el tanto de apertura, con un despeje deficiente de Alfonzo, quien le dejó servido el esférico a Moreira. Este ensayó un disparo de primera que, aunque pareció pifiado, resultó ser efectivo: tras hacer contacto con el césped, el balón ganó elevación y fue a parar al ángulo derecho de Olveira.

En la etapa complementaria los cambios hechos por Almeida terminarían teniendo un peso decisivo, un contraste a las movidas que hizo Nanni, quien le arrebató la poca impronta que tenía su equipo en el juego. Una de las variantes del Franjeado tuvo activa participación en el tanto del empate, que tomó forma con un desborde por izquierda de Cardozo. Este metió un centro que se desvió en la pierna estirada de Valdez, que descolocó a Martínez, quien se resignó a observar cómo esa pelota se colaba al fondo del arco.

En la recta final del partido Báez, de forma infantil, le regaló al franjeado la posibilidad de pasar al frente, intentando sacar ventaja con el puño que hizo contacto en la disputa con Cardozo, infracción detectada por el VAR y sancionada como pena máxima. De esta se encargó Redes con una ejecución cruzada al lado derecho de Martínez, quien fue bien, pero no pudo ante la violencia y la justeza del tiro. Sobre el cierre, el portero Olveira acudió al rescate para mantener la mínima ventaja con atajadas providenciales.

El entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida (77), resaltó la importancia de mantener la senda victoriosa. “Los triunfos son importantes, pero para nosotros lo son más, porque queríamos darle continuidad a la victoria ante un rival que yo creo que siempre le ha dado dolor de cabeza a Olimpia”.

En conductor franjeado destacó las ganas demostrada por sus dirigidos para sacar adelante el partido. “Se vio en la cancha que los muchachos no querían perder este partido y lo demostraron con muchas ganas, mucha vergüenza deportiva. Se contagiaron y sacamos un partido importantísimo. Me encantó la manera que entraron los muchachos, los de recambio, el apoyo que había desde la banca de los que salieron”.

En su estreno en la dirección técnica, el entrenador del Ameliano, Roberto Nanni, dejó estas impresiones. “Triste obviamente con la derrota, en un partido intenso, físico contra un equipo importante que juega directo y que lo hace muy bien, que tiene un gran entrenador. No he podido ni siquiera ver las imágenes de los goles, pero seguramente tendremos que seguir trabajando”.

