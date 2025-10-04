River Plate cae a la Primera B

Resistencia y River Plate igualaron este sábado 1-1 en el Bajo, resultado con el que el Kelito descendió a la “B”.
El conjunto de la banda roja tuvo una temporada irregular y pese al esfuerzo, no pudo mantenerse en la División Intermedia.
Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. Auxiliar 1: Álvaro Giménez. Auxiliar 2: Óscar Barrios.
Resistencia: Santiago Godoy; Alan Vargas, José Portillo, César Castellano y Fernando Vouga; José Aguayo (64’ Marcelo Benítez), Nolberto Báez, Alex Acosta (75’ Óscar Benítez) y Carlos Romero (90’ Erwin Núñez); Víctor Velazco (90’ Enzo Agüero) y Ariel Benítez (64’ Ariel Benítez). D.T.: José Rodríguez. River Plate: Francisco Peralta; Alexander Vázquez, Enzo Ortiz, Willian Alonzo y Miguel Chávez (46’ Osvaldo Romero); Lucas Candia (76’ Lucas Bareiro), Arnaldo Román, Cristian Sosa (76’ Rodrigo Fariña) y Andrés Jantus (64’ Germán Núñez); Francisco Bareiro y Damián Cabrera. D.T.: Celso Ayala.
Goles: 81’ Milciades Medina (R) y 93’ Francisco Bareiro (RP). Amonestados: 1’ Víctor Velazco, 44’ Alex Acosta, 45’ César Castellano, 72’ José Portillo, 78’ Óscar Benítez, 93’ Santiago Godoy y 95’ Marcelo Benítez (R); 42’ Andrés Jantus, 43’ Enzo Ortiz, 55’ Cristian Sosa y 87’ Lucas Bareiro (RP). Expulsado: 94’ Ariel Benítez (R).