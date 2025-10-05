Fútbol

A qué hora juega Guaraní vs. Atlético Tembetary y dónde ver en vivo

Guaraní y Atlético Tembetary disputan hoy la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 11:02
Fernando Fernández, futbolista de Guaraní, disputa el balón en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Fernando Fernández, futbolista de Guaraní, disputa el balón en un partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.Pedro González, ABC Color

Guaraní y Atlético Tembetarydisputan hoy el primer partido de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario y el Rojiverde juegan en el estadio La Arboleda del barrio Santísima Trinidad en Asunción: a las 17:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis López y VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Atlético Tembetary: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Guaraní vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Atlético Tembetary: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado