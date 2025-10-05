Fútbol

Duelo del lunes de interés “General” en Mallorquín

General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional protagonizarán este lunes en suelo altoparanaense el último partido de la 15ª fecha del Clausura, fijado para las 18:30.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 14:02
El estadio Ka'arendy de General Caballero de Juan León Mallorquín en la previa del partido ante Cerro Porteño por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.
Estadio Ka'arendy, sede del partido entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional.Arsenio Acuña, ABC Color

El enfrentamiento entre General Caballero y Nacional, por el capítulo 15 del Clausura, en el estadio Ka’arendy (18:30), tiene su importancia tanto en la parte alta de la clasificación, en la que se encuentran los tricolores, como en la zona baja del promedio, en la que se sitúan los “militares”, comprometidos con el descenso.

Los rojos deberán utilizar sus últimos cartuchos en pos de la salvación, que parece improbable, teniendo en cuenta que el más “cercano”, que es Luqueño, se encuentra a 15 puntos, una desventaja difícil de remontar en el tramo final de la temporada.

La Academia cuenta con el favoritismo por su mejor campaña, aunque “General” se potencia con los retornos de Ayrton Sánchez y Clementino González, ausentes en las dos rondas anteriores por suspensión.

