Duelo del lunes de interés “General” en Mallorquín

El enfrentamiento entre General Caballero y Nacional, por el capítulo 15 del Clausura, en el estadio Ka’arendy (18:30), tiene su importancia tanto en la parte alta de la clasificación, en la que se encuentran los tricolores, como en la zona baja del promedio, en la que se sitúan los “militares”, comprometidos con el descenso.

Los rojos deberán utilizar sus últimos cartuchos en pos de la salvación, que parece improbable, teniendo en cuenta que el más “cercano”, que es Luqueño, se encuentra a 15 puntos, una desventaja difícil de remontar en el tramo final de la temporada.

La Academia cuenta con el favoritismo por su mejor campaña, aunque “General” se potencia con los retornos de Ayrton Sánchez y Clementino González, ausentes en las dos rondas anteriores por suspensión.

