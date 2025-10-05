Hijo de Gigi Buffon debuta en la Serie A italiana

Buffon, que juega en una posición radicalmente diferente a la de su padre, pues el delantero, saltó al campo en el minuto 77 del duelo, ya decidido con los cuatro tantos del Bologna, beneficiado por la temprana expulsión del alemán Idrissa Toure.

A sus 17 años, Buffon debutó en Serie B la pasada campaña de la mano de Filippo Inzaghi, compañero de “Gigi” en la selección italiana que levantó el Mundial 2006.

Y su debut en Serie A llegó de la mano de Alberto Gilardino, que también formó parte de aquella plantilla que ganó la Copa del Mundo.

Esta misma temporada, Buffon ya había debutado en Copa Italia, en la derrota ante el Torino. Buffon eligió formar parte de las categorías inferiores de República Checa, país de origen de su madre, en lugar Italia, país con el que todavía podría jugar si decidiera cambiar de opinión, pues no ha disputado aún minutos oficiales con la absoluta. EFE