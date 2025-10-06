Duelo cerrado, empate justo entre General Caballero JLM y Nacional

Poca claridad en el campo

General Caballero JLM sacó ventaja, pero no pudo sostener el nivel de la primera etapa por la falta de claridad en su juego, algo que aprovechó Nacional para igualar el encuentro mediante una desatención. La Academia casi se lleva el premio sobre el final tras la expulsión de Luis Fernando Cáceres en el Rojo, pero no pudo lograr diferencia con un jugador más.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

El Rojo de Mallorquín intentó hacerse fuerte en casa, presionando desde el inicio y buscando generar peligro por las bandas con Molinas y Fernández, aunque le faltó profundidad en los últimos metros.

Eso después sería clave porque a los 28’ llegaría producto de una pelota parada, tras una excelente ejecución de Ayrton Sánchez, quien mandó el balón profundo al área para que aparezca sin marca alguna Gabriel Molinas para conectar un cabezazo y dejar sin chances al portero Ortiz para el 1-0 del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El impacto fue duro en el campamento albo, que no pudo reponerse rápido en esa etapa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el segundo tiempo Pedro Sarabia mandó al campo a Colmán y Prieto, que le dieron otro juego a su elenco, más ofensivo y punzante a la hora de atacar.

Nacional apostó al orden defensivo de entrada, pero no funcionó por lo que las variantes le vino bien para generar transiciones rápidas, logrando equilibrar las acciones.

Faltando 10 para que culmine el encuentro uno de los protagonistas fue el central Luis Cáceres, que primero no llegó a cortar el avance ofensivo de Nacional, que terminó en gol por intermedio de Cristian Colmán, que aprovechó el error para convertir con remate cruzado en el área, para el 1-1.

Solo cuatro minutos después nuevamente Cáceres comete una infracción al borde del área ante la entrada solitaria de Colmán, por lo que el juez Benítez lo expulsa correctamente.

En el tramo final la Academia ya no tuvo la energía para remontar con la ventaja numérica y finalizó igualado.