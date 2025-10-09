La fecha 16 del torneo Clausura 2025: ¿Cuándo y dónde juegan Guaraní y Cerro Porteño?

El torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay disputa este fin de semana la fecha previa al último superclásico del año. Guaraní y Cerro Porteño están en la pelea por el título de campeón con un punto de ventaja: el Aborigen suma 32 puntos, mientras que el Ciclón, 31. Y en la décimo sexta ronda, tanto el Legendario como el Azulgrana juegan de visitante.

Los dirigidos por Jorge Bava juegan primero y viajan al interior del país para enfrentar a un equipo que encadena 5 victorias consecutivas y acumula 4 juegos sin recibir goles (todos por Liga): el 2 de Mayo de Felipe Giménez. El conjunto de Barrio Obrero visita al Gallo norteño el sábado 11 de octubre, a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Por su parte, los conducidos por Víctor Bernay entran en acción un día después. Con el resultado del inmediato perseguidor, el cuadro de Dos Bocas mide en contra partida a un rival que lleva 4 cotejos si triunfos (5 con la Copa Paraguay 2025): el Sportivo Ameliano de Roberto Nanni. El encuentro es el domingo 12 de octubre, a las 17:30, en el Ameliano Villeta de Villeta.

Fútbol paraguayo: Los otros partidos de la fecha

Pero la rueda comienza el viernes con dos choques: Olimpia visita a Recoleta FC a las 17:30 en el Luis Salinas y posteriormente, Sportivo Trinidense recibe a General Caballero a las 20:00 en el Martín Torres. El sábado, Atlético Tembetary vs. Libertad a las 20:00 en el Luis Alfonso Gagni y el domingo, Nacional vs. Sportivo Luqueño a las 20:00 en el Arsenio Erico.

