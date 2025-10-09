Vinícius y Rodrygo vuelven para primer test pre-Mundial

Los dos delanteros del Real Madrid, Vinícius y Rodrygo, están de vuelta en la Canarinha, que en este periodo de selecciones primero se enfrentará a Corea y, cuatro días después, a Japón, en Tokio.

Vini se perdió la última convocatoria por sanción y Rodrygo llevaba sin ir desde marzo. Más de seis meses sin vestir la camiseta de la pentacampeona del mundo. “Una eternidad”, afirmó el exjugador del Flamengo en rueda de prensa.

El “Rayo” admitió que ha pasado por un momento difícil, tanto mental como físico, pero cree que ahora está preparado para mostrar “su mejor versión”.

Sin embargo, en el Real Madrid de Xabi Alonso ha perdido la vitola de titular en favor del argentino Franco Mastantuono. Ahora, Rodrygo está entrando en las rotaciones con Vini por el flanco izquierdo, su posición natural.

Con todo, a tenor de los últimos entrenamientos en tierras coreanas, “Carletto” parece que volverá a juntar a la dupla en un once titular. Les podrían acompañar en ataque Matheus Cunha, del Manchester United, y el joven Estêvão, artífice de la última victoria de su Chelsea contra el Liverpool (2-1) en la Liga inglesa.

Con Raphinha de baja por lesión y Neymar en su particular viacrucis en la enfermería del Santos, la posición de enganche la ocupará previsiblemente Lucas Paquetá (West Ham), con Casemiro, fijo para Ancelotti, como ancla del equipo.

Más allá de qué piezas formarán el puzle, el exentrenador del Real Madrid tiene claro qué quiere de sus pupilos en la serie de amistosos que disputarán hasta la cita de Canadá, Estados Unidos y México: actitud y fluidez en el ataque.

Para Corea del Sur será el test más difícil del año. El último enfrentamiento entre ambas selecciones es de amargo recuerdo para los asiáticos. Fue en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Brasil barrió 4-1 a Corea, en una de las últimas grandes actuaciones que se le recuerda a la Verdeamarela. En esa derrota estaba Son Heung-min, líder indiscutible del equipo y quien posiblemente repita en el once del viernes.

Después de Brasil, Corea del Sur se enfrentará en este periodo a otra selección sudamericana: Paraguay, que viene de firmar unas sorprendentes eliminatorias para el Mundial de 2026.

El duelo entre sorcoreanos y brasileños será en el World Cup Stadium, en Seúl. EFE