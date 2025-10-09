“Ejemplo de lucha y superación”: Gustavo Alfaro y el homenaje a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo falleció el jueves a la edad de 69 años y en el comienzo de la conferencia previa al amistoso de Paraguay frente a Japón (viernes a las 07:20) por la gira asiática, Gustavo Alfaro dedicó un mensaje al ex entrenador de Cerro Porteño. “Quisiera dedicarle esta conferencia de prensa a Miguel Ángel Russo”, expresó el seleccionador de la Albirroja.

Lea más: Falleció Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Cerro Porteño

“Miguel fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión”, aseguró Alfaro sobre Russo, quien peleó contra el cáncer de próstata. El DT, que dirigía a Boca Juniors, condujo al Ciclón de Barrio Obrero en la segunda parte de 2019, siendo cuarto finalista de la Copa Libertadores.

“Miguel deja una marca trascendente”

“Deja un legado muy grande e importante en todos los nosotros. Le quiero mandar un abrazo muy grande a toda su familia y decirle que Miguel deja una marca trascendente porque ha sido de esas personas que dignificaron la profesión. Miguel esta conferencia es para vos”, cerró Alfaro antes de las preguntas de los periodistas en la ciudad de Osaka.