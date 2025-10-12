Guaraní buscará recuperar el liderazgo exclusivo visitando a Ameliano

Guaraní buscará recuperar el liderazgo exclusivo de la clasificación en en el difícil reducto ubicado en la compañía Naranjaisy. El Aborigen enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: inicia a las 17:30, hora de Paraguay, en el estadio La Fortaleza del Pikysyry de la ciudad de Villeta. Arbitra Juan Gabriel Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano busca cortar su mala racha

Sportivo Ameliano atraviesa una racha adversa con tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2025, a lo que se suma la eliminación de la Copa Paraguay en octavos de final. La “V” azulada tuvo el estreno en la dirección técnica de Roberto Nanni en la ronda anterior con una caída frente a Olimpia, lo que prolongó su racha negativa. Esto lo deja en el penúltimo lugar de la clasificación, solo por encima de Atlético Tembetary. Esta campaña lo alejan del objetivo de adjudicarse uno de los boletos a la Copa Sudamericana, ubicándose a 11 puntos de Recoleta, que por ahora ocupa la última plaza, además de complicar su promedio de cara a la siguiente temporada.

Guaraní por recuperar el liderazgo exclusivo

Luego del empate de Cerro Porteño en su visita al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, el “Ciclón” alcanzó a Guaraní en la cima de la clasificación. El “Indio” hoy tendrá la chance de recuperar el liderazgo exclusivo y tomar una ventaja de tres unidades. El Legendario, comandado por Víctor Bernay, viene de conseguir un agónico triunfo ante el descendido Atlético Tembetary, lo que lo mantuvo firme al frente de la tabla. Pese al plantel reducido, el Aborigen sigue peleando en los dos frentes del segundo semestre, atendiendo que, luego de eliminar al último campeón, se instaló en los cuartos de final de la Copa Paraguay, donde enfrentará a River Plate, recién descendido de la División Intermedia, el miércoles 22, a las 19:30, en Capiatá.

Antecedentes de los enfrentamientos

Sportivo Ameliano y Guaraní se enfrentarán en La Fortaleza de Villeta, un escenario que ya vio ganar al local por 2-0 el 10 de marzo de 2025 en el único antecedente allí. El historial general entre la “V” azulada y el “Aborigen” en 15 juegos (2022-2025) muestra una paridad casi absoluta, con cuatro triunfos por lado (21 goles de Ameliano y 20 de Guaraní) y siete empates. Sin embargo, el presente de ambos es dispar: el equipo de Villeta arrastra una mala dinámica tras perder cuatro de sus cinco partidos recientes en el Clausura 2025, mientras que Guaraní llega con una racha sólida, habiendo cedido solo una derrota en sus últimos siete encuentros por el campeonato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La formación de Sportivo Ameliano vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González Trinidad, Francisco Báez y Marcos Martinich; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira y Sebastián Aranda; Fredy Vera y Jorge Sanguina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Guaraní vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez; Diego Fernández y Fernando Fernández.