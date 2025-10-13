El último clásico: Juan Gabriel Benítez, rumbo a la Olla

Pese a que la más reciente presentación de Juan Gabriel Benítez, en el duelo entre Ameliano y Guaraní, no fue la mejor, el soplapitos de 42 años goza de la plena confianza de las autoridades.

JGB registra seis partidos conducidos entre los más ganadores de nuestro fútbol, con cuatro victorias franjeadas, un empate y un triunfo azulgrana.

Como opción, en caso de algún inconveniente de último momento, aparece Derlis Fabián López.

El cuarto y último enfrentamiento entre los grandes de la temporada caía como “anillo al dedo” a Blas Antonio Romero, por regularidad y rendimiento, pero como el popular Lele viene de arbitrar a Cerro Porteño en el enfrentamiento contra 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, queda automáticamente descartado.