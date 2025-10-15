Emerge el Laureado de Trinidad

La fiesta de Rubio Ñu en La Arboleda, promovida por la comisión dirigencial, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz, sirvió para testimoniar el esfuerzo del plantel, el cuerpo técnico, comandado por Héctor Marecos y a todos aquellos que hicieron posible que el Laureado de Santísima Trinidad retorne a la máxima categoría.

Igualmente, fueron reconocidas señeras figuras con el certificado de socio vitalicio. Una de ellas fue Joel Nicanor Cubilla, deportista plenamente identificado con el otro club del barrio, Sportivo Trinidense, pero que igualmente dejó su huella como atleta del Rubio Ñu.

El operativo albiverde 2026 está en marcha. Uno de los primeros fichajes sería el experimentado Ángel Cardozo Lucena (30), quien se encuentra al servicio de Libertad y que militó en el Laureado entre el 2012 y el 2013, como parte de su proceso de consolidación en el profesionalismo.

